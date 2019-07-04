汪洋：讲好宗教中国故事 提高中国宗教界国际话语权

中国宗教界和平委员会（简称“中宗和”）第五届委员会第一次会议昨天（3日）在北京举行。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋会见与会人员并讲话。

据新华社报道，汪洋首先对“中宗和”新一届领导班子表示祝贺。他继而强调，新一届“中宗和”在新时代要有新气象，要坚持中国共产党的领导，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持中国宗教中国化方向，积极引导宗教更好与社会主义社会相适应。

汪洋表示，过去五年来，“中宗和”坚持中共的宗教工作基本方针，配合中国外交工作大局，积极主动宣介中国宗教信仰自由的真实状况。

汪洋称，“中宗和”已经成为宣扬介绍中国宗教政策的重要窗口，成为中国政协开展对外交往的重要平台。

他说，“中宗和”要坚持在国际上讲好宗教的中国故事，掌握宗教政策，提高学识素养，以外国人听得懂的语言、容易接受的方式讲好中国故事，提高中国宗教界在国际上的话语权。

中国宗教界和平委员会于1994年7月由中国著名宗教界人士赵朴初、丁光训发起，主要由中国佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教代表性人士组成。“中宗和”第五届委员共127人，其中宗教界人士117人。

中国全国政协副主席、“中宗和”第四届委员会主席帕巴拉·格列朗杰继续当选为新一届委员会主席。