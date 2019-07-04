中美联合研究：受精卵或非“生命起始”

一直以来科学家们都认为，精卵结合受精以后就是生命。但是，最近中美胚胎学家的一项最新联合研究成果表明，受精卵或许不能称之为真正意义上的“生命”。

据中新社昨天（3日）报道，此次研究由中国北京家圆医院生殖中心胚胎实验室主任徐小明博士与美国加州洛杉矶生殖中心实验室主任孟励教授等人共同完成。

该研究表明，人类受精卵存在两套独立纺锤体，即从精卵结合到发生第一次有丝分裂期间，双亲染色体并没有相互融合，而是各自保持空间上的独立。这意味着处于此阶段的受精卵，并不能称之为真正意义上的“生命”，这一颠覆生物学经典理论的新发现，作为期刊封面文章发表在该领域知名国际期刊《辅助生殖与遗传学期刊》(Journal of Assisted Reproduction and Genetics)上。

这一发现引发了对人类“生命”定义的再思考。在精卵受精以后，人类父本和母本染色体还是分开的，并没有立即相互融合。如同我们将蓝色和黄色两种颜料进行混合，混合之初，两种颜料仍然倔强的维持着本来面目，但经过充分混合之后，就会出现一种新的颜色——绿色。所以处于此阶段的受精卵，并不能称之为真正意义上的“生命”，因此“生命起始”的概念或将被重新定义。

人类受精卵存在两套独立纺锤体这一最新发现，对辅助生殖医学领域提出了新的挑战与研究方向。徐小明表示，目前该研究尚处于初步探索阶段，未来期待能够取得更大的进展，为推动全世界辅助生殖技术安全、快速、高效的发展提供动力。