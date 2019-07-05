中国气象局：近24年平均每年发生43个龙卷风

辽宁铁岭开原市区3日下午突遭龙卷风袭击。记者从中国气象局获悉的一组统计数据显示，中国大部分省份都有龙卷风发生，主要集中在东部平原地区。

据中国青年报报道，从近24年即1991年~2014年之间的统计来看，中国平均每年发生43个龙卷风，江苏省和广东省最多。龙卷风多发于春季、夏季，其中，4~8月龙卷风次数占全年的92%，4月占18.5%，7月占29.5%，又以午后到傍晚最为多见。

不过，气象专家提醒，公众不必为这样的数据“吓倒”。在中国，龙卷风的发生有一定的地域和季节特征，春末夏季较多，一般多发生在长江中下游平原地区，平原多于山区，华南地区比较多一些。“由于下垫面的关系，大城市里发生龙卷风的情况几乎很少看到。”

中国气象局气象干部培训学院教授俞小鼎说，龙卷风的形成既需要有暖湿空气交汇提供对流条件，又要求高空和低空都有强风，还需要有较平坦的地形。而美国特殊的地理环境就容易满足龙卷风的形成条件。

美国龙卷风发生频率是中国的10倍左右，因此龙卷风多发区的基层台站预报员对于龙卷风预警具有丰富经验。即便如此，其空报率仍然超过70%。俞小鼎说，自从上世纪90年代初新一代天气雷达在美国布网以来，龙卷风预警命中率从原来的不到40%提高到80%以上，预警提前时间从原来的平均4分钟提高到14分钟，但空报率没有降低。

有专家认为，多普勒雷达是比较有效和常用的一种观测仪器。因为龙卷风往往有一个非常强大的对流母体，它有一个非常明显的中气旋特征，这个尺度一般在2公里到10公里之间，多普勒雷达对此可以很清楚地探测到，雷达操作人员可以通过分析频移数据，计算出龙卷风的速度和移动方向。

不过，中国气象局国家气象中心强天气预报中心首席预报员张涛说，尽管中国新一代多普勒天气雷达在硬件和监测技术方面和美国都差不多，但中国监测站点的密度还不够大，在雷达周围会形成一个监测盲区，很难监测到龙卷风。

一旦遭遇龙卷风，中国气象局专家给出一些紧急防御措施：如果是在家中，务必远离门窗和外围墙壁，立即躲到比较靠内的房间内，呈蜷伏状趴下并以臂抱头，尽可能用床垫或地毯之类的覆盖物保护身体；如果是在野外，可以观察龙卷风移动路径，朝相反方向躲避，或就近寻找低洼地伏地抱头。公众应该远离大树、电杆等，以免被砸，而躲避龙卷风最为安全的地方是地下室或半地下室。