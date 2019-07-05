经济学人智库：2030年中国劳动人口减少7000万

经济学人智库最新发表预测，2030年中国的劳动年龄（15-64岁）人口将较2018年减少7,000万。过去数十年推动中国经济增长的人口红利将急速消散。

据路透社昨天（4日）报道，报告预测，中国劳动年龄人口将由2018年的9.959亿下跌至2030年的9.23亿。

人口红利减少，随之而来的是劳动成本可能上升。经济学人智库经济分析师苏月指出，劳动人口的下降将限制中国的潜在经济增长，并给其它亚洲国家带来经济机会。

据经济学人智库对中国人口的修订预测，预期中国的人口将于2026年增至14.1亿的顶峰，较此前预测提早两年出现，主要原因是出生率低于2016至2018年所作的预期，当时估计“二胎政策”下出生率将会提高。

报告称，2016年开始实施的“二胎政策”对出生率的正面影响是短暂的。2016年中国出生率升至每1,000人有13个新生人口，然后2017年维持在相若水平，但在2018年则跌至每1,000人只有10.9个新生人口，同时首胎出生率也下滑。

经济学人智库预测2018至2030年中国的出生率为每1,000人有九个新生人口，即平均每年新生人口1,570万。这预测假设了中国将于2020年后取消计划生育政策。

此外，报告预测2030年中国年龄在65岁以上的人口比例，将由2018年的12.1%升至17.8%，大致相当于目前经合组织（OECD）成员国的综合水平。报告预计，老年比例最高的省份为工作年龄人口流出较大的省份，例如东北地区的吉林、黑龙江和辽宁。至于东部省份如江苏等，因城市化程度较高及居民较长寿，也会造成老龄人口比例较高。

至于老年抚养比率上升将为政府带来财政挑战，因为养老金和医疗支出将增加，但同时也意味着私人养老金、养老服务和医疗服务领域存在商机。

报告称，这些人口结构的不利情况，为引入提高生产力的改革带来强大动力。假如生产力增长未能抵消劳动力市场的趋势，经济增长将会急速下滑。这方面的前景好坏参半，一方面虽然中国的技术进步很快，但另一方面一些政治上的考虑则可能限制其他领域的结构性改革，例如国企改革。