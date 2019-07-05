港媒：中国大陆对港酝酿“大检讨”

消息人士表示，主管港澳事务的中国国务院副总理韩正在“七一”前南下深圳坐镇，以近距离及迅速掌握香港民情。有香港媒体获悉，韩正已返回北京，不过，其对七一游行的观察行程结束，才是大陆对港政策进行“手术”的开始。

据香港01报道，综合多个消息，因香港政府在修例大战中败退，整个对港工作系统都需展开大检讨。目前至少有三个方面急需作针对性调研，除了青年工作外，“爱国爱港阵营”未足够团结也是需处理的课题。

据悉，中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室（简称中联办），近日曾通过不同渠道急约“黄丝”年轻人会面，听取他们对施政及社会的不满，希望对症下药向大陆提出缓解困局的建议。

港府在修订《逃犯条例》一役中败退，香港青年的问题也再次浮现，传韩正要求相关部委全面检讨对港工作，以缓解局势。

香港01还获悉，“六月浪潮”发展到今日的局面，大陆高层感到错愕，也对香港局势感到担心。香港政府固然责无旁贷，但大陆高层认为整个对港系统包括中联办、港澳办甚至公安单位等，同样需要进行大检讨，“因为（初期形势评估）报告都是他们呈上去的，这些报告都写得颇乐观，结果却完全不是那回事，究竟哪里出了问题？”

综合多个渠道消息，对港工作至少会检讨三个方面。

第一是青年工作。这次“六月浪潮”中，年轻人角色举足轻重，“612”冲击立法会、包围警总及七一攻占立法会，都是年轻人作主导，检讨及改善青年工作成为重中之重。

第二是爱国爱港团结问题。在修订《逃犯条例》一役中，中联办主任王志民曾在闭门接见港区人大、政协委员时，按捺不住暗批阵营内有人“博曝光”，似乎不满建制派在整场局势中未能一致对外，甚至有人公开唱反调。风暴过后，建制派团结问题将成检讨重点之一。

第三，传媒生态也或许会成为重点调研课题，近期活动中，泛民主派在网络社交平台的动员威力，发挥得淋漓尽致，建制派望尘莫及，在舆论阵地陷于挨打境地，港澳工作单位认定香港传媒的“助攻”，是关键因素之一，“如果不抢回这片阵地，将来每次都会好被动”。