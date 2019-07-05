支付宝：未来10年出10亿支持中国女足

支付宝今天（5日）在中国杭州举行发布会，宣布未来10年将拿出10亿人民币（1.97亿新币，下同）支持中国女足。

据中新社报道，“10年10亿”计划是以刚刚成立不久的支付宝公益基金会为主，马云公益基金会、蔡崇信公益基金会参与，这是支付宝公益基金会的第一个项目。

具体而言，10亿元将用于四大方面：中国女足国家队的训练水平提升、女足球员伤病保障及退役转型、女足技术发展及教练员培养、青少年女足运动推广及发展。

支付宝还表示，这次对女足发展的出资是公益行为，不是商业赞助，并不涉及商业权益。