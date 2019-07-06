国民党总统初选民调 今直播抽样作业

国民党总统初选民调八日展开，今天（6日）将透过公开抽签程序，确认总计40万份的民调样本母体，面对党内外对民调公正性质疑，国民党中央破天荒在官方面簿（Facebook）透过网络直播，全程公开抽样的作业。

据台湾《联合报》报道，今天五位参选人阵营都将到场见证民调抽样作业。党主席吴敦义昨天强调，他没有自己参选的动机，也不可能会为任何一名参选人做不公不义的事情、留下历史丑陋的纪录；国民党有史以来第一次办理最大规模、最关键的初选民调，所有从事民调过程的人，一定会大公无私执行。

吴敦义表示，最近这段时间党内同志或民众都对国民党民调作业表达深切的关心，网络上更有许多不实的谣言，意图丑化国民党的民调作业；但党中央在7月2日邀请五位总统初选参选人代表，一起开会确认作业流程，外界实在没有任何理由提出质疑。

他指出，建立公正严谨的民调，是党内初选最重要、也最关键的一步，党中央、五位参选人的阵营、民调执行小组的专家学者与各民调公司都以临渊履薄的心情一起努力，国民党有完全信心能立下重要的典范。

至于是否还会邀请立法院前院长王金平担任民调小组总督导，吴敦义表示，不只有意邀请，上周中常会也一致通过邀请王金平担任总督导，因为王金平曾对民调表示关注，希望他能够应邀来做总督导，最公正客观，目前王金平还未正面回应。