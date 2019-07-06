冲入立法会后公开身份 前港大生传离港赴美

在本月1日冲入香港立法会大楼后公开身份的香港大学学生刊物《学苑》前总编辑梁继平，据称已经离开香港前往美国。

据香港《南华早报》昨天（5日）报道，梁继平是当晚唯一一位在立法会被示威者占据后公开身份的示威者。他透过手机应用程序Telegram接受《南华早报》的访问时称，当天他在立法会大楼外留守近八小时，并等待在立法会内发表宣言的时机。

梁继平说，当时越来越多人因忧虑警方发动反攻而离开会议厅，于是决定站到某议员的桌上，除下口罩发言。他解释以真面目示人，并读出示威者多项诉求的决定，是不希望在所有行动之后，没有清晰地表达诉求，不希望公众只记得破坏的行为，“将我们视为暴徒”。

另据香港《星岛日报》报道，梁继平离港的消息是从他的朋友圈传出，但有关消息未被证实。

现年25岁的梁继平主张“香港自立自决”的《香港民族论》编者之一，毕业自港大政治学与法学双学位课程，目前在华盛顿大学攻读政治学博士，本打算完成学业后回港任教，但在访问中称目前不知道他在9月后会否返美继续学业。

香港前特首梁振英曾在2015年发表施政报告时，点名批评《学苑》编印的《香港民族论》，并称当中主张香港“寻找一条自立自决的出路”属错误，表明“不能不警惕”。