中国官媒发文：联合声明没赋予英国监督一国两制的权利

香港《逃犯条例》修订所引发的争议持续燃烧。中国《人民日报》海外版今天（6日）发文，吁请英国在香港课题上“端正位置”，并指出《中英联合声明》没有赋予英国监督“一国两制”实施情况的权利。

这篇由华益声撰写、题为《某些人在香港问题上须摆正位置》的文章指出，英国官员在这起事件上动辄拿《中英联合声明》说事，目的是为英国插手香港事务制造口实。事实是，声明中没有任何条款允许英国对香港行使任何权利。

文章也提及，根据中英之间的协议，英国与香港保持经济、贸易、文化关系没有问题。香港也能继续成为中英之间的桥梁，为中英关系发挥积极正面作用。

全文如下：

近期，中国香港特别行政区发生暴力冲击立法会事件，而外交大臣亨特等英方官员频频对香港事务说三道四。对此，中国驻英国大使馆举行中外记者会，刘晓明大使以答记者问方式揭露英方某些人错误言行，阐释中方立场，以正视听。

首先，中方提醒英方某些人勿要罔顾事实、恶意中伤。香港问题的是非曲直十分清楚。一些极端激进分子故意选在纪念香港回归祖国22周年和香港特别行政区成立22周年的喜庆日子，以极端暴力的方式冲击香港立法会大楼，肆意损坏立法会设施。此种行为早已突破了言论自由和和平示威的界限，践踏了香港法治，破坏了香港社会秩序，损害了香港的根本利益。然而，一些英国政客却将香港特区有关机构依法处置肇事者诬蔑为“镇压”，为违法分子撑腰。一些英国媒体则成为帮凶，散布谣言和负面情绪，替反华势力摇旗呐喊。此前，一些英国媒体针对香港修例问题不间断采访支持抗议者，反而刻意忽视强烈反对暴力的意见，回避80万香港人联署支持香港特区政府修例等重要情况。英方言论和报道影响了国际舆论的公正性，显然对中国不公平。

其次，中方警告英方某些人停止干涉内政、挑战底线。英方官员屡次试图干扰香港法治，阻挠特区政府将肇事者绳之以法。英方官员动辄拿《中英联合声明》说事，目的是为英方插手香港事务制造口实。事实是，声明中没有任何条款允许英国对香港行使任何权利，也没有赋予英国所谓“监督”“一国两制”实施情况的权利。中方多次指出，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。心怀叵测的英国政客动不动就以“守护者”自居，实质是不肯从昔日殖民者的幻象中醒来。在这样一个大是大非的问题上，英国政府选择站在错误一边，后果很严重。

最后，中方奉劝英方某些人避免损害大局、破坏合作。2015年，中国国家主席习近平首次对英国进行国事访问，全面推动中英关系发展，开启中英全面战略伙伴关系黄金时代。这是中英双方从各自国家长远利益和世界和平繁荣大局作出的战略选择。近年来，中英务实合作蓬勃开展，双方走向互利共赢的良性发展轨道。英方不应忘记，相互尊重主权领土完整、互不干涉内政，是中英关系的基石。英方某些人的无理言行已经对两国互信和友好关系造成损伤，中方多次提出严正交涉。

面对香港问题，英国须端正位置，将香港作为中国的一部分来对待，两国才能得以开展对话。根据中英之间的协议，英国与香港保持经济、贸易、文化关系没有问题。香港也能继续成为中英之间的桥梁，为中英关系发挥积极正面作用。