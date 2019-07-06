彭定康：英国有权与中国讨论香港情况

前港督彭定康再度就香港《逃犯条例》修订争议撰文，称修例是“最后一根稻草”，摧毁香港的法治防线，并认为英国有权与中国讨论在香港发生的事情。

彭定康在英国《金融时报》昨天（5日）刊登的文章中称，《中英联合声明》确保香港人在回归后的50年享有高度自治，受到法治保障上的自由。他说，英国在回归前如实告知中国关于香港的事务。中国也应在2047年前，即50年之约完结前，履行类似责任。

彭定康称，中国如今否定联合声明在回归后的意义或效用，这样废除其法律责任，表示中国预备破坏条约，令人质疑中国的信用。