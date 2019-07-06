澳警方拘多名中国“职业乞讨者” 怀疑有组织

澳大利亚媒体报道，澳大利亚警方近日拘捕多名来自中国的老年“职业乞讨者”，并怀疑乞讨者属有组织团体。针对媒体的报道，中国驻墨尔本总领馆在官网发消息表示，昨天（5日）已向警方了解核实情况。警方尚未向总领馆正式确认被捕者中国公民身份。

总领馆方面称，组织、操纵老年人进行乞讨的恶劣行径理应受到谴责。总领馆将密切关注事件后续进展。如所涉人员中确有中国公民，将要求警方依法公正处理。

据澳大利亚ABC NEWS网站报道，警方称七人涉嫌在墨尔本中央商务区街道上针对路人进行“职业乞讨”，警方已经对他们提出了指控。据悉这些“乞丐”持旅游签证从中国飞来墨尔本乞讨。

此前，警方在墨尔本市中心展开一项专项治理活动，逮捕了三名分别为65岁、67岁和71岁的女性，以及两名分别为68岁和72岁的男性。此外，警方同时指控两名涉嫌在当地乞讨的中国公民。这些人被控“行乞”以及藏有涉嫌犯罪所得财产。

乞讨或收集救济物品在澳大利亚维多利亚州是犯罪行为，可被判处一年监禁。

维州警方在一份声明中说，“在被警方逮捕和指控的人中，部分人还持有货币兑换收据，这些收据显示澳元最近被兑换成了人民币。”

警方称，这些人把乞讨变成了一份职业，并利用墨尔本人们的“善意”。