撞宝马致两死 警方通报玛莎拉蒂车内三人身份

中国河南永城市本周发生豪华轿车追尾造成的交通事故，造成两人死亡，四人受伤。警方也公布肇事车内三名嫌疑人的身份。

据新华社报道，永城市公安局调查显示，7月3日晚，谭某（女，23岁，无业）、刘某（男，24岁，学生）、张某（女，21岁，永城市属企业职工）3人，在永城市东城区雪枫路南段烧烤店吃饭、饮酒后，谭某驾驶豫NExx55玛莎拉蒂轿车，拉载刘某、张某两人离开。

22时40分许，谭某三人驾乘车辆行驶至永城市东城区地税巷时，与正在该路段行驶及路边停放的皖FExx69大众轿车等8辆轿车发生轻微剐蹭，未造成人员伤亡。随后，谭某驾车逃逸。

22时42分许，谭某驾车逃逸至永城市东城区东环路与永兴街交叉口，追尾撞击一辆等待信号灯的豫N0xx2L宝马轿车，致宝马轿车燃烧、车内2人（葛某，男，44岁；贾某，男，43岁）当场死亡、1人（驾驶员王某，男，31岁）受伤；肇事车内三人受伤。

目前，受伤的四人仍在治疗中。其中，被追尾车内伤者王某深二度烧伤，目前无生命危险，在重症监护室接受治疗；肇事车内三人，谭某肝挫裂伤、胸骨柄骨折，刘某肺挫裂伤、侧骨骨折，张某腹腔积液，三人无生命危险，在重症监护室接受治疗。

公安机关隔天以涉嫌危害公共安全罪，对肇事车内三名嫌犯采取刑事强制措施。