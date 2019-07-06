据中国国家知识产权局消息，中国将增设知识产权专业职称。

据人民日报海外版报道，人力资源和社会保障部近日印发《关于深化经济专业人员职称制度改革的指导意见》（下称《指导意见》），全面推动经济专业人员职称制度改革。《指导意见》强调，增设知识产权专业，职称名称直接以专业命名。

《指导意见》明确，要健全经济专业人员职称制度体系，动态调整专业设置，在发展势头良好、评价需求旺盛的知识产权等领域，增设新的专业。

《指导意见》提出，知识产权专业的各级别职称名称分别为“助理知识产权师”“知识产权师”“高级知识产权师”“正高级知识产权师”。

人社部专业技术人员管理司有关负责人表示，这样设置的考虑主要有三个方面：一是近年来，知识产权专业技术人才队伍不断壮大，专业性越来越强，加强知识产权专业人才队伍建设，对于深入实施国家知识产权战略具有重要意义。二是与其他专业相比，知识产权专业具有一定的特殊性。除涉及经济原理、基础知识、政策法规考核外，知识产权专业具有一定的工程学、法学特征。专业知识结构和考核要求与其他专业差异较大，单独命名更能体现专业特点。三是知识产权专业从业人数众多，影响面较广，单独命名有利于增强从业人员的职业归属感。