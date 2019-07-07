报告：中国家庭预防性储蓄动机变强

中国上海财经大学发布报告显示，2019年中国家庭存款激增，储蓄率也从2013年以来首次出现反弹。家庭预防性储蓄动机增强是背后的主因。

据澎湃新闻报道，《2019中国宏观经济形势分析与预测年中报告》昨天（6日）发布。报告提出，2019年一个特别应注意的现象是家庭存款量的激增。

2019年前五个月家庭新增存款近5.7万亿人民币（1.12万亿新币，下同），远超其他年份同期。并且，家庭存款占可支配收入比重也大幅上升至23%，较去年上升近7%。

报告分析称，中国家庭存款快速增加的原因是多方面的，比如春节年终奖金的发放、股市的回暖、三四线城市二手房市场的火爆等等。但导致家庭在获得大量现金后并没有去消费而是增加储蓄的一个重要原因是不确定性导致的家庭预防性储蓄动机的增强。

该系列报告自2017年起开始呼吁重视家庭债务累积潜在风险。本次报告提出，家庭债务占居民可支配收入的比例在2018年末已经达到了117%。

报告提出，近年来，随着家庭债务的累积，家庭债务对消费的挤出作用在加快。家庭债务累积越多的省份，家庭消费率就越低。综合来看，如果中国家庭贷款的增速保持在18%左右，则会导致家庭消费增速下降约0.819%。

报告认为，家庭债务累积的一个重要原因就是房价的高企（指价位持续停留在较高的位置不落，且有再升高的可能）。报告发现，房价增速越高的省份，家庭债务累积的速度越快，平均而言，房价每升高1%，会导致家庭债务额外增加0.53%。

报告还指出了一个耐人寻味的现象：中国家庭积累了大量的消费贷款，特别是短期消费贷款，但这些贷款似乎并没有反映到消费中。这可能是消费贷款并未进入消费领域，而是进入了其他高风险领域。