华人科学家首获地层学最高金奖

中国南京大学教授、中国科学院院士沉树忠获得地层学国际最高金奖（ICS Medal），是亚洲获此殊荣的第一人。有趣的是，40多年前，沉树忠首次参加高考时，化学只得五分，物理更是零分。

据《星岛日报》报道，第三届国际地层学大会当地时间7月4日在意大利米兰召开。沉树忠获奖地层学国际最高金奖。颁奖词介绍，沉树忠是世界知名的地层学家、古生物学家，腕足动物和牙形动物研究专家，在建立全球年代地层界线方面作出重要的贡献。

地层学国际最高金奖由国际地层委员会在2004年设立，每四年颁发一次，奖励对全球地层学研究具有突出贡献的科学家。

现年57岁的沉树忠生于中国浙江湖州农村，1977年中国恢复高考，沉树忠第一次去参加，结果化学100分满分中只考了五分，物理考了零分。沉树忠翌年重整旗鼓，选择报考中专，被浙江煤炭工业学校录取，毕业后分配到浙江一煤炭公司当技术员。由于一次偶然的机会，他开始对古生物学产生兴趣，从中专直接考上研究生，在中国矿业大学取得博士，并留校任教。

沉树忠1996年被选派去日本做博士后，2000年作为中国科学院“海外杰出人才（百人计划）”被引进回国；2015年增选为中国科学院院士，去年开始担任南京大学地球科学与工程学院教授、博士生导师。