日本便利店推出移动支付 三天内被盗刷5500万

日本7-11便利店经营方7&I控股本月1日推出新手机支付服务“7Pay”，竟出现严重安全漏洞，三天内被约900个账户被盗刷，损失金额达5500万日元（下同，约68万新元）。日本警方已逮捕两名中国籍嫌犯，公司也停止充值和新用户注册服务，并公开道歉。

据日经中文网报道，7&I控股7月4日发布消息称该公司的手机支付服务“7Pay”被非法登陆。据报道，该服务是先充值再使用，目前该公司暂停了充值和新用户注册服务。已经充值的金额可以继续使用。

7Pay服务可在日本7-11便利店的手机APP内使用。可以在7-11的全部约2.1万家门店使用，目前注册用户达到150万人左右。

7Pay公司的小林强社长在4日的记者会上道歉，“我们向蒙受损失的用户致歉”，7&I控股计划向警察提交被害报告，并全额补偿被盗刷的用户，并将继续调查原因，制定安全改善对策。

7&I控股于7月2日接到用户反映被盗刷，经调查后，于3日发现存在非法利用的情况。3日暂停了信用卡和银行卡的充值，4日停止接受门店和ATM的现金充值及新用户注册。关于重启服务的时间，小林强表示“将在确认安全性之后”。根据交易记录推算出被害金额和被害人数。据悉，在门店，有人大量购买容易变卖的香烟，购买金额超过10万日元。

目前正在调查非法利用的手法。似乎是第三人通过某种方法非法登陆用户的账号，冒充用户本人使用信用卡等充值，然后购买商品。虽然7&I控股在引入该服务前进行了安全审查，但是未能发现系统的脆弱性。

在日本的手机支付服务中，软银和雅虎推出的PayPay服务也曾遭到非法利用。2018年12月，PayPay实施了100亿日元的返现促销，当时发生了不法分子在自己的手机APP内输入他人卡片信息购买商品的事件。

7&I控股虽然在手机支付服务领域起步较晚，但7Pay作为便捷的支付方式受到消费者的期待。正因为如此，此次7Pay发生盗刷事件不仅将导致7&I控股的数字战略推迟，还可能导致消费者对相继开启的手机支付服务感到不信任。

在4日的记者会上，在被问及“会不会导致手机支付服务丧失信任？”时，小林强仅回答称，“希望尽早恢复消费者的信任，令消费者可以安心使用”。

7月4日，日本警视厅新宿警署以诈骗未遂嫌疑逮捕了2名中国籍男子，原因是非法利用他人的7Pay账户，试图从7-11门店取走价值约20万日元的商品。

警视厅怀疑跨国犯罪组织参与了一系列的非法登陆案件，正在推进调查。据新宿警署介绍，被逮捕的嫌疑人为住所、职业不详的张升（22岁）和另一名25岁的中国人。其中张升承认了犯罪嫌疑，另一人对犯罪嫌疑予以否认。

二人涉嫌于3日上午，在新宿区内的7-11门店，非法使用东京一名40多岁男性的ID，试图通过7Pay购买电子香烟。