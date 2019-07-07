中国官媒：人民币跻身主要国际货币行列

2019年度《人民币国际化报告》发布，数据显示，人民币国际化指数强势反弹，目前已经跻身主要国际货币行列。

据中央广播电视总台《天下财经》报道，该报告昨天（6日）在“2019国际货币论坛”上发布。报告显示，今年第一季度，人民币国际化指数位列美元、欧元、日元、英镑之后，相比2009年上涨了150倍。

中国人民大学国际货币研究所副所长王芳表示，目前人民币已经跻身主要国际货币行列。

王芳还介绍，2018年第二季度人民币直接投资显著增加，推动RII（人民币国际化指数）达到历史新高4.91%，一度超过英镑和日元，位列全球第三大国际货币。去年下半年人民币出现滑落，在次高位附近重新企稳。2018年底，人民币国际化指数是2.95%（意思是，全球国际货币的使用份额中，2.95%使用的是人民币）。

中国进出口银行董事长胡晓炼称，目前中国正走向商品贸易和资本输出、输入大国，高质量经济发展决定人民币国际化的未来。

近年来，中国金融对外开放步伐正在加快。报告认为，中国还需要进一步加大开放程度。

中国证监会原主席肖钢表示赞同，他认为，目前QFII、沪港通、深港通等都是“管道式”的开放，实现资本项下的完全开放还需要一个过程。