惠普和戴尔拟将部分电脑生产转出中国

惠普和戴尔等美国个人电脑大型企业开始讨论将笔记本电脑在华生产的最多30%转移到东南亚等地。亚马逊和微软也在与合作方商讨将游戏机等的生产网点进行分散。美国特朗普政权虽然决定暂缓启动第四轮的对华关税制裁，但对贸易战长期化提高警惕的全球大型厂商调整在华集中生产的趋势在扩大。

据日经中文网报道，熟知惠普和戴尔供应链的多名相关人士透露，两家企业已开始讨论将位于江苏省、上海市和重庆市等地委托给电子设备代工服务厂商（EMS）的笔记本电脑生产的20至30%转移到中国大陆以外。这一数量被认为大约相当于对美国出口的数量。

据称转移候补地点是越南、菲律宾、印度尼西亚和台湾，目前已开始在各地的电子设备代工服务厂商的生产网点进行试产。消息人士告诉日经，HP预计最早会在7月至9月期开始生产转移；而戴尔在越南、菲律宾、台湾等的的生产据点，都已经开始进行一些小规模试产，正式开始量产的时间未定。

中美两国在6月29日的首脑会谈上就重启贸易磋商达成一致，美国政权决定暂缓启动第四轮对华加征关税（包括笔记本电脑和游戏机在内的从中国进口的几乎所有产品皆列为关税制裁对象）。尽管如此，企业相关人士中仍有观点认为，因为中美贸易摩擦可能走向长期化，希望可以分散生产网点以免发生混乱。

据中国工业和信息化部的数据，中国占到个人电脑全球生产的90%，包括智能手机等在内的电子信息制造业的收入总额达到13万亿元。相关就业达到千万人规模。

美国调查公司IDC表示，在个人电脑的全球供货量份额方面，惠普排名第一，戴尔排在第三位，合计市场份额达到40%，同时惠普和戴尔的笔记本电脑产品输往美国的比重高达40%至50%。两家企业调整生产网点给中国带来的影响不容小觑。

惠普和戴尔均设有生产网点的重庆市相关人士表示，2019年笔记本电脑产量将比2年前减少一半。电子设备代工服务厂商计划改为生产面向中国国内市场的智能手机或其他电子产品等，以减少对就业的不良影响。

在个人电脑领域排名全球第二位的中国联想集团以及排名第五的台湾宏碁、大型电脑厂商华硕电脑也在探讨将生产从中国转移到其他国家和地区。除了防范中美贸易摩擦带来的混乱之外，此举还被认为是应对中国大陆劳动力短缺和人工费上涨的问题。

探索将生产从中国转移到其他国家的动向还将扩大到游戏机、平板终端和人工智能（AI）扬声器等领域。据相关人士介绍，亚马逊探讨将越南作为新的生产网点，微软考虑将泰国和印度尼西亚作为新的生产网点。索尼和任天堂也与合作企业就选址中国大陆以外的生产网点进行了磋商。美国苹果与主要合作企业加紧商讨将在中国大陆生产的iPhone的15至30％分散到海外。

关于个人电脑和游戏机，虽然全球的大型企业以自主品牌进行销售，但实际上主要委托给台湾鸿海精密工业和广达电脑、仁宝电脑、英业达、和硕、美国的伟创力等电子设备服务代工厂商在中国大陆生产。企业判断美国政府可能启动新一轮的关税制裁，所以正在与电子设备服务代工厂商讨论最佳的选址战略。

近几年，受人工费上涨影响，已有很多企业将生产转移到东南亚，中美贸易战预计会加快生产网点分散的速度。包括日本企业在内的全球零部件大型企业也在这些厂商的供应链内，所以也可能不得不加以应对。