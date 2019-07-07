中兴在阿根廷偏远地区安装治安摄像头 难逃美国关切

在阿根廷偏远北部的胡胡伊省，中国电信巨头中兴通讯正在安装监控摄像头，当地政府称这将有助于遏制街头犯罪。

据路透社报道，中兴通讯今年3月与胡胡伊省签订了金额接近3,000万美元的监控合同，提供摄像头、监控中心、应急服务和电信基础设施。三年前中兴通讯首次进行推销。

这笔交易是中国技术打入拉丁美洲的一个例子，尽管美国警告使用中国技术暗藏各种危险，特别是监控方面的技术。驻布宜诺斯艾利斯的一位中国官员告诉路透，胡胡伊项目可以鼓励其他城市采用类似的技术，从而帮助中国扩大其在阿根廷的科技足迹。

尽管这桩交易的金额相对较小，而且几乎未见诸报端，但还是引起了华盛顿的关切。美国不断警告盟友不要购买中国技术，以免被中国政府用于刺探情报。

美国国务院西半球事务局的发言人在声明中表示，华盛顿对中兴通讯的胡胡伊项目表示“关切”。

“中国以无与伦比的规模收集和利用数据，并用这些信息来助长贪腐、支持任意监控、并让反对者噤声，”这位发言人说。

对于这个此前不曾披露的项目，美国感到忧心，反映出该国正在如何详细审视各种规模的交易，力争放慢中国安全技术在全球散布的速度。

美国在警告盟友时，并没有提出太多公开证据加以支持，而阿根廷和中国官员在采访和声明中都淡化对胡胡伊项目的疑虑。

中兴通讯拒绝透露该公司在拉美监视技术项目的内部资料，也不对路透社导置评。