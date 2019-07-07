料游行期间大塞车　港警吁和平理性表达诉求

针对有反对修订《逃犯条例》的网民下午发起九龙区游行集会，香港警方中午前呼吁公众人士和平理性表达诉求。

据《星岛日报》报道，香港警方表示，早前接获一个团体通知，拟于今日在九龙区举行公众活动，已按现行机制处理，于本月5日向该团体发出不反对通知书。公众集会将于下午3时30分在尖沙嘴梳士巴利花园开始，并于下午4时游行往香港西九龙站。警方预计公众活动举行期间，尖沙嘴一带的道路会非常挤塞，市民请避免驾车前往该区，并尽量使用公共运输服务。



香港警方也表示，尊重市民表达意见，言论及集会的自由。警方一贯的政策是全力协助市民进行和平的公众活动，同时亦有责任确保公共安全及公共秩序。公众人士应以和平理性的方式表达意见，并遵照在场警务人员或主办团体纠察员的指示。



此外，针对互联网及社交媒体上号召公众人士采取不同形式的不合作运动，包括挑衅警务人员或冲击建筑物等违法行为，警方呼吁公众人士表达诉求时，必须遵守香港法律和社会秩序。如发生任何冲击事件，切记保障自己的人身安全，与激烈示威者保持安全距离或尽快离开现场，让警方有足够空间处理。市民如发现有任何可疑人士或物品，应在安全的情况下向警方举报。



而为配合今日在九龙区举行的公众活动，运输署将于下午实施一系列特别交通安排，届时尖沙嘴部分道路将暂时封闭，公共交通亦会相应改道。警务人员将于现场指导驾驶人士。如遇交通受阻，驾驶人士请保持忍让，遵从警方的指示。



另外，港铁公司已宣布香港西九龙站今日会采取特别进出措施。警方建议市民及旅客预早计划行程，并不时留意最新的交通消息，以免因封路或交通改道而延误行程。