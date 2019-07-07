台湾时评人：柯文哲双城论坛为台湾派找出路

台北市长柯文哲双城论坛后，随即赴高雄踩韩国瑜地盘，2020参选态势越趋积极。美丽岛电子报董事长吴子嘉在“吴董谈大选”网路影片中表示，双城论坛是否不会帮柯文哲加分？吴认为，柯文哲的双城论坛，是要带台湾派找出一条出路。

据联合新闻网报道，吴子嘉表示，双城论坛是柯文哲的心血，柯为双城论坛委曲求全，尤其急诊科医生出生的柯，比每个人都懂怎么存活，柯文哲若参选2020，使命就是为台湾派走出一条出路，在中美间，为台湾找一个可以互动、可以生存的空间，为下一代的20年的年轻人找到一个可以活的地方。

吴表示，台派有一端的光谱是鹰派光谱，台湾要独立、要抗中，但对柯文哲来说，尽管选举当头，民进党操作抗中，更上层是中美新冷战，全球架构对中国大陆口诛笔伐，台湾则被归纳为站在美国这一边，尽管大气候中，两岸势必冲突，不过冲突中间，是否可以晚一点冲突，等台湾先壮大再来冲突，所以吴认为，柯文哲是墨绿出身，柯知道，民进党要永远执政，最大困难就是与中国大陆有良好互动，这是民进党生死关，台湾派阵营中，能与大陆维持一个空间的话，就可以将统派逼到墙角，柯文哲就是在做这个事情，就是帮台派找出路。