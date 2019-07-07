孟宏伟之妻起诉国际刑警组织

国际刑警组织前主席孟宏伟之妻高歌的代表律师证实，已在荷兰海牙的常设仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）提出诉讼，指国际刑警组织没有为自己和家人提供协助与保护，并且试图限制自己的言论自由。

据香港《南华早报》报道，高歌在媒体声明中声称国际刑警组织“没有尽责保护和协助”自己的家人。

高歌也指国际刑警组织“威胁自己，不让自己继续发声”，但她宣布将向国际刑警组织采取法律行动。

针对高歌的指控，国际刑警组织回应时表示这是“完全的错误描述”（complete mischaracterisation），并提醒对方要遵守双方交流的保密性。国际刑警指出与高歌的交流属于机密性质，因此无法对于高歌指控的内容作出回应，但强调指控“毫无依据”。

此外，国际刑警组织也拒绝就此事与高歌在媒体上对话，只指出高歌认为目前的法律途径有限。

孟宏伟2016年11月10日，当选为国际刑警组织主席，去年9月从国际刑警组织位于法国里昂的总部回北京时被中纪委扣查，之后高歌向法国警方报案，指丈夫失踪。去年10月，国际刑警组织发表声明，称国际刑警组织位于法国里昂的总秘书处收到孟宏伟辞呈，孟辞去主席职务并即刻生效。

之后高歌也以孟宏伟遭到政治迫害为由，为自己与一对双胞胎儿子向法国当局申请庇护，并在今年5月获批。此后高歌一直在法国警方的保护下生活，声称中国没有任何证据支持对丈夫的指控，指孟宏伟受到“政治迫害”。

高歌此次在声明中表示，常设冲裁法院将设立冲裁庭，对国际刑警组织强调孟宏伟事件“只是中法有关机构之间的事宜”的说法展开研究，评估国际刑警组织是否违背了对高歌家庭的责任。

前国际刑警组织律师马沙（Rutsel Martha）向《南早》承认，自己与另外一名同事将代表高歌，律师团中还包括两名巴黎律师马希尼（Emmanuel Marsigny）与格斯东（Louis Guesdon）。

据公开信息，后两者都属于马希尼在巴黎开设的Marsigny Gosset律所的合伙人，专门负责刑事诉讼案件。

孟宏伟上月20日在天津市第一中级人民法院被控受贿1446万余元人民币（286万新元），他当庭表示认罪。法院宣布择期宣判。