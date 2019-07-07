英警组织主席吁效仿中国 在伦敦使用人脸识别技术

英国伦敦警务处工会主席马许（Ken Marsh）上周五（5日）接受英媒访问时，形容有关技术“神奇”、“准确”（spot on），呼吁当局于伦敦部分地区全日部署，引起英国舆论争议。

据天空新闻（SkyNews）报道，马许以2017年伦敦桥恐袭事件为例，称事发前英国警方正追踪涉事恐怖分子，但对方其后失去踪影；若在伦敦部分地区全日24小时部署有关系统，将可阻止所有类似事件发生。

他也强调，虽然自己认为中国是一个非常具侵略性的国家，也不认同中国很多的所作所为，但单单在采用人脸识别技术这一方面，中国此举是“正中红心”（spot on）的。

英国下议院议员戴德伟回应马什言论时称，中国采用有关技术在于监控民众，马许可能被中国宣传所影响；反监控人权机构“Big Brother Watch”则认为，马许作为英国警方代表之一，对其有关言论不寒而栗，也给英国公众自由响起警号。

而大陆官媒《环球时报》专栏“耿直哥”报道有关新闻时则强调，采用人脸识别技术是世界大趋势，批评西方媒体报道中国人脸识别技术时，总是充斥“打压穆斯林”一类的偏见，强调“虽然在西方媒体对中国的持续抹黑下，西方正在对物美价廉的中国技术筑起意识形态的高墙，但最后在发展中落后的，一定不会是中国”。