港摄影记者协会谴责警员推撞记者

香港九龙区昨天（7日）出现反《逃犯条例》修订示威，有示威者期间与警方发生冲突。有香港媒体称，一些在场记者也被警员推撞。香港摄影记者协会随后指责警方推撞记者。

据香港01报道，该公司的一名男摄影记者，在九龙广东道进行拍摄争执事件期间，被一名身穿黑背心的便衣女警，用手肘推撞。该女警据悉得手后随即闪进其他警员之间，警方也“传媒联络”人员，就事件即场向该名记者道歉，并吁请记者从正常渠道投诉。然而该名“便衣警员”闪退动作太快速，记者根本未及记下其警员号码。

此外，《苹果日报》一名女摄影记者在摄录期间，也被一名男警推撞，然后大声喝骂、并指责该女记者推撞警员。女记者立即澄清否认推撞，而该名男警立即被带走，他身上的委任证被盖上名字和警员编号。一名来自新城电台的记者在拍摄期间被警员阻挡，更向该记者说：“记者无特权，叫你退就退。”

香港摄影记者协会今天（8日）凌晨发声明，称警方在昨深夜至今日凌晨的旺角清场行动中，多次用盾牌推撞前线记者的镜头和身体，喝骂、甚至袭击记者，严重阻碍采访，妨碍新闻自由。

协会说，现场记者大多数都穿上印有“记者”或“PRESS”字眼的反光背心、配戴记者证，并配合警方行动而后退，但即使记者多次表明身份仍然遭警方多次恶意推撞，会方严厉谴责事件。

