国民党总统初选民调今天起展开

国民党总统初选民调将在今天（8日）晚间起展开，党中央届时将总动员备战，出动民调小组、选监小组和党部人员，确保初选民调顺利进行。

据台湾联合新闻网报道，国民党主席吴敦义形容这是党史上最大规模、最关键的初选民调。初选竞争激烈，有前鸿海董事长郭台铭、高雄市长韩国瑜、前新北市长朱立伦、前台北县长周锡玮、孙文学校总校长张亚中这五人角逐。

初选民调将在8日至14日晚上6时30分至10时进行，采市内电话抽样，由五家民调公司各抽样3000份的有效样本，以党内互比15%、党外对比85%计算，15日公布结果。

在初选民调期间，党中央要求不得发送市话或手机等电话语音拜票讯息，避免占线影响电话民调进行，五位初选参选人阵营都同意接受约束。

此次民调题型分为党内互比和他党对比式两种，不但题目数量多、选项也多，各阵营纷纷推出教战守则，教支持者如何答题。

郭台铭阵营推出简化版本，无论题目是否有郭台铭的名字，一律回答“唯一支持郭台铭”，此答案在无郭台铭选项的题目，将被视为都不支持。

挺韩国瑜的立委参选人孙大千也在脸书上推出初选模拟考，一步步教支持者如何答题，韩粉更早早动员，要将市话转接至手机，避免错失民调电话。

朱立伦则将在最后一周加强论述力道，预计连续三天召开记者会，就政见以及民进党的错误施政提出进一步的主张，朱立伦也会向选民说明，他能在大选“稳赢”的理由。

国民党15日公布初选胜出者后，17日将提报中常会核定，并将在28日全代会上正式提名。