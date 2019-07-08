彭博分析中国大宗品市场：钢铁制造商展示影响力

中美双方重启谈判之际，铁矿石产业也感受到了中国钢铁制造商的影响力。农产品方面，彭博社分析中国仍需要较长时间从非洲猪瘟的影响中复元。

据彭博社今天（8日）的分析文章，上周继铁矿石价格飙升至五年高点后，中国国内最大行业组织敦促政府采取行动维护全球铁矿石市场秩序，随后铁矿石价格在周五（5日）一度大幅下挫。但是尽管如此，周五尾盘铁矿石价格还是小幅走高，可能是因为交易员们对于钢铁生产商所谓供应不成问题的说法并不十分信服。

农产品方面，贸易巨头嘉吉股份有限公司表示，中国恐怕需要长达十年的时间才能从非洲猪瘟中复元。该公司中国预混及营养饲料业务董事总经理John Fering表示，官方存栏量减少24%的数据颇为“保守”。

中国6月份外汇储备或已从5月份的3.101万亿美元（4.22万亿新币，下同）增加到了3.11万亿美元。据彭博经济研究称，流入流出大体平衡，增量主要来源于估值效应。

与此同时，印度尼西亚表示，尽管中国最近发出了警告，但是马六甲海峡的安保与安全形势并未发生根本性变化。印尼海事协调部一名官员说，对于国际船只而言，这条亚洲关键贸易通道和石油运输要津依然安全。