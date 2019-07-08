日本发现中日战争首份毒气部队详细报告

日本媒体获悉，日本发现了记载中日战争期间1939年日本陆军毒气战部队在中国北方作战时使用装有让皮肤和粘膜溃烂的“糜烂剂”、强烈刺激呼吸器官的“喷嚏剂”毒气弹的详细记录。

据共同社昨天（7日）报道，日本历史研究者松野诚也发现了相当于部队正式报告的《战斗详报》。松野称，这是首次发现毒气战部队自身详细记录使用情况的报告。

战斗详报是在中国北方作战的北支那方面军（即华北方面军，日军称之为北支那方面军）附属毒气战部队“迫击第5大队”的文件，详细记录了中日战争爆发两年后的1939年7月，在山西省山岳地区实施晋东作战的情况。约100页的文件包含战斗情况、炮弹的使用情况、毒气弹使用命令的副本等。

该报告称，大队接到上级部队的命令，决定了使用装入糜烂剂的炮弹“きい弹”（黄弹）和加入喷嚏剂的“あか弹”（红弹）方针。在7月6日的战斗中，向用机关枪迎战前进的日军步兵的中国军队阵地发射了31枚红弹。同月17日，支援步兵使用了60枚红弹和28枚黄弹，18日使用140枚红弹和20枚黄弹进行了炮击。

该报告分析了毒气弹的威力，指出针对在山岳地区构筑牢固阵地的敌人，使用红弹进行攻击不可或缺。还记录了首次使用黄弹并评价称“效果非常大”。松野表示，在目前已确认的资料中，这是地面部队在中国使用黄弹的首个事例。

日本陆军为避免留下战争犯罪证据而废弃了记录类文件，但此次的资料可能是由部队相关人士私人保管因而幸免于难。

由于旧日本军在战败时有组织地废弃了记录类文件，毒气使用的全貌尚未弄清。此次的战斗详报记录了目前还不十分清楚的早期糜烂剂使用情况等。

松野称：“对于中日战争期间战场的实际情况，已弄清楚的只是冰山一角。有必要弄清事实，从中吸取教训，不再重演悲惨的历史。”

松野是日本现代史研究者，2010年在明治大学获得历史学博士学位。出版了多部关于日军生化武器等的书和资料集，以及论文等。他把战斗详报的详细内容与分析汇总成论文，将刊登在日本月刊杂志《世界》8月号。