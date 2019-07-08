日媒：中美高科技领域交锋激烈

日本媒体进行的全球市场份额调查显示，中美企业在高科技领域的激烈交锋日趋突出。

据日本经济新闻社今天（8日）报道，该媒体汇总的2018年全球“主要商品与服务份额调查”显示，中国企业在智能手机等九个品类扩大了市场份额。美国企业扩大份额的有八个品类。

此次调查的74个品类中，主要高科技领域的有25个品类，进入前五位排名的企业数中，中国企业总计33家，美国企业38家，中美合资企业一家。中国企业扩大份额的八个品类有智能手机、移动通信基础设施（基站）、有机EL面板、大型和中小型液晶面板等九个品类。

智能手机领域，华为排第三位，苹果位居第二。第四位是小米，第五位为OPPO。

美国企业扩大份额的八个品类包括云服务、虚拟现实（VR）耳机、硬盘驱动器（HDD）和半导体存储器DRAM等。

在采用人工智能（AI）的智能音箱领域，亚马逊和谷歌掌握六成以上份额，但阿里巴巴集团和小米等中国企业迅速追赶。

另一方面，中国在监控摄像头等两个品类的市场份额下降，美国市场份额下降的有安全软件等八个品类。但中美在监控摄像头和安全软件市场中的优势地位没有动摇。

经济新闻社表示，这些数据似乎证明了中美围绕尖端技术的主导权争夺。中国的迅速追赶有可能提高美国的警惕，导致贸易摩擦长期化，美国对中国高科技企业的封锁也可能会持续。