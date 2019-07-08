“玛莎拉蒂撞宝马”肇事人：喝了三种酒 曾叫代驾

中国河南永城市7月3日晚上10时42分发生一起车辆追尾事故，导致两人死亡，四人重伤。犯罪嫌疑人谭某今天（7日）透漏事发前曾喝大量酒精饮品。

据央视新闻报道，警方调查发现，事发当晚7时许，谭某和两个朋友张某、刘某在烧烤店用餐。谭某称，三人喝了一瓶红酒，两瓶日式清酒，另外还点了啤酒，至于啤酒的数量，谭某表示不知道。三人饮酒后在10时20分，回到谭某所开的玛莎拉蒂轿车上。

谭某称，她曾表示要叫个代驾，但代驾一直没来。

随后10点23分，谭某驾驶玛莎拉蒂轿车，载着刘某和张某离开。当晚10点36分许，谭某驾驶的车辆与停在路边的多台车辆发生剐蹭，被周围群众拦停。

谭某随后又发动车辆，对其他车辆再次剐蹭以后逃逸。

当晚10时42分，谭某驾驶的玛莎拉蒂轿车与一辆等信号灯的宝马轿车追尾，宝马车被撞出数十米后瞬间起火燃烧。

宝马车上有三个人，后排座上的两名男子当场死亡，驾驶员全身大面积烧伤，玛莎拉蒂车上的三人全部受重伤，受伤人员在医院重症监护室接受治疗。

永城市公安局民警称，在事故发生的瞬间，肇事车车速是120到135之间。谭某抽血化验显示其醉酒。

永城市警方以涉嫌危害公共安全罪对犯罪嫌疑人谭某、张某、刘某采取刑事强制措施，监护治疗，案件正在办理中。