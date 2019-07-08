垃圾分类立法正在中国多地加速推进

垃圾分类立法规范正在中国多地加速推进。多个试点城市垃圾分类举措的浪潮将步上海之后，陆续迎面而来。

据21世纪经济报道今天（8日）报道， 该媒体梳理了46个城重点城市的垃圾分类最新进展情况。

中国西安、宁波也已经推出了地方垃圾分类管理条例，垃圾分类分别于9月1日、10月1日正式实施。

在上海正式立法垃圾分类前，北京、太原、长春、杭州、广州、宣春、银川等七座城市已经从立法层面对垃圾分类做出了规定，其中北京是首个立法的城市。

按照中国住房和城乡建设部的规划，到2020年底，46个重点城市要基本建成垃圾分类处理系统。

除去上述已经立法的10个城市外，一些城市比如深圳、天津等也已将垃圾分类列入立法计划，以加快垃圾分类推进进程。

对于生活垃圾违规投放的单位和个人，各大城市也纷纷做出了强制性处罚决定。

46个重点城市中的29个城市已经明确了对违规投放垃圾的处罚标准。

深圳和厦门的处罚最重：对情节严重或拒不改正的个人，处罚1000人民币（197.58新币）。

中国上海社会科学院研究员彭峰表示，类似上海的垃圾分类的处罚规定，行政处罚力度非常大，但是否符合比例原则，将违反规定的信息归集到公共信用信息平台，并依法对失信主体采取惩戒，是非常具有争议性的话题。

彭峰称，“这就要求执法者在具体的执法过程中必须非常好的灵活运用自由裁量权，否则容易激化矛盾。”