专家：移动支付有助于打破“胡焕庸线”

有专家表示，中国西北部区域的巨大发展潜力正在被以移动支付为代表的金融科技唤醒。

据澎湃新闻报道，北京大学数字金融研究中心主任黄益平今天（8日）表示，从2011年到2018年，移动支付正在打破传统的“黑河至腾冲分割线”，东西部金融服务可得性的差距缩小了15%。

北京大学数字金融研究中心发现，移动支付的采用有助于农民向非农产业转移、增加新注册企业的数量甚至提高人民的收入水平。

“黑河至腾冲分割线”是1935年由中国著名地理经济学家胡焕庸提出，又名“胡焕庸线”。这条线北起黑龙江黑河一路向着西南延伸，直至云南腾冲，将中国切分为两大板块。人口密集的东南部和人口稀疏的西北部。人口分布决定了经济活跃程度，更带来了东西部地区经济成长和社会发展的鸿沟。

但移动支付正在打破这个发展鸿沟。2011年，移动支付覆盖最高地区和最低地区之间的差距达50.4倍。2018年，地区间的差距已降至1.42倍，移动支付覆盖率地区间差异极值缩小了近50倍。

黄益平表示，过去西部经济落后，获得银行信贷及相应金融资源越来越少，长此以往地区发展差距拉大。如今，北京和西藏用户获得的金融服务差别已经大为缩小。从这个意义上说，以移动支付为代表的数字金融所带来的变化可能是革命性的、历史性的。