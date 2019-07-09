日媒：中国资金流入日本中小企业 不少重返生机

有日本媒体报道，销售低迷且接班人不足的日本中小企业有不少因为中国资金的流入重返生机。该媒体认为，中美贸易战的影响难以预测，一直支撑日本制造业的供应链需要重新构筑。

据日经中文网今天（9日）报道，乐国富（东京千代田）统计显示，中国企业去年对日本未上市企业实施的并购数量为25件，创出新高，增至2008年的六倍。

该媒体以日本的电子零部件企业，新思考科技（New Shicoh Technology）为例，阐述了中国资金的流入对日本中小型企业的影响。

新思考科技受苹果中止合约影响，于2012年申请破产保护。该公司与赞助企业美蓓亚的谈判破裂，同年将业务转让给中国上海的企业。经营管理人员回忆称，当时“为了防止公司倒闭，中国成为救命稻草”。

2016年底该公司的所有者变成中国大型电子零部件企业深圳欧菲光科技的创始人，如今几乎全部向小米等中国智能手机供货。2019年的出货量约为两亿个，较2018年增长五成，较被中国企业收购的2013年相比，扩大至900倍。

造成日本中小型企业经营困境的另一方面，是日本大企业的越过日本的中小企业投向海外。并购中介企业指出，日本中小型企业“明明有技术，却难以找到接班人，被迫停产的小工厂被日本大企业忽略”。

日本的地方银行也往往无法成为中小企业的后盾，由于利润低，地方银行不愿向中小企业贷款。中国企业抓住了这一机会。

据日本贸易振兴机构（JETRO）统计，2017年底亚洲对日本的投资余增至2000年的10倍，达5.2978万亿日元（662.07新币）。其中，金融和服务业等非制造业起到拉动作用，JETRO认为，“对通过跨境电商被爆买的消费品企业的收购案件似乎也出现增加”。

如今受中美贸易战的影响，被中国资金收购的日本中小企业面临着新的风险，不少企业抱有担忧。