波兰外长：对中国的投资持开放态度

尽管中国和波兰此前在华为和“一带一路”投资项目上的纷争出现僵持，波兰外交部长当地时间8日表示，波兰对中国的投资持开放态度。

据美国之音和路透社综合报道，波兰外长查普托维奇当地时间8日表示：“我们对中国的投资持欢迎态度，特别是在制造业和创新领域的绿地投资。”

他是在与中国国务委员兼外交部长王毅会面时说这番话的。这次会面是中波政府间合作委员会第二次全会的一部分，王毅正在对波兰、斯洛伐克和匈牙利进行为期一周的访问。

王毅呼吁波兰和中国强化在一系列问题上的合作，包括在中国一带一路项目上更广泛的合作。

与此同时，中国华为公司波兰分公司宣布，计划将在未来五年内向波兰投资7.93亿美元（10.79亿新币），不过投资金额可能会受到波兰政府是否允许华为参与该国5G网络建设的影响。

波兰在今年一月逮捕了华为公司的中国籍员工王伟晶，并指控此人为中国政府从事间谍活动。此后波兰官员表示，将把华为公司排除在波兰5G网络构建之外。

华为波兰分公司官员霍尔登斯基表示，在今后五年内将计划通过采购的方式在波兰作出上述投资，但同时在观望华为能够在波兰5G建设计划中扮演怎样的角色。

他表示，“华为希望在波兰发展与投资，但这些投资必须具有商业意义”。

另外，波兰总统莫拉维茨基上个月向路透社表示，他反对中国在波兰进行海港或机场等战略性基础建设。