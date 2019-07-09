华谊兄弟成立中共党委 将把党的工作融入影视内容

中共华谊兄弟委员会成立大会昨天（8日）正式召开。区委书记王灏，区委常委、组织部长迟行刚，区委常委、宣传部部长、统战部部长黄晓伟，左家庄街道党工委书记苏静，华谊兄弟创始人、董事长王中军以及百余名华谊兄弟党员代表出席了本次大会。

据朝阳组工微信公众号的消息，会上，迟行刚宣读了《关于华谊兄弟成立党委的批复》，苏静宣读了《关于中共华谊兄弟传媒股份有限公司委员会委员的批复》，并由黄晓伟为华谊兄弟党委授牌。

华谊兄弟传媒股份有限公司由王中军、王中磊兄弟创立于1994年，截止到2019年6月底，公司共有员工1933人，党员人数共计115名，其中80、90后的党员98人，占党员总数的85.21%。公司通过组织观看专题影片、大型展览、开展“党建大课堂”等主题活动，持续强化党员的先锋模范作用，同时在不断推动教育扶贫、参与社会公益等方面积极践行社会责任。

华谊兄弟董事长王中军在成立大会上致辞，华谊兄弟集团副总裁、董事会秘书高辉作为党员代表向公司全体党员发起倡议，号召大家加强理论学习，不断磨炼党性同时立足本职工作，时刻保持高度的责任感和使命感，坚守文艺阵地。

华谊兄弟党委书记曹赫表示，下一阶段华谊兄弟党委将积极探索，把党建工作融入到影视内容创作的各个领域和全过程。坚持高标准严要求，大力加强自身建设；坚持聚焦解决问题，在学用结合、永保先进性上取得新成效；坚持科学统筹推进，进一步巩固扩大和深化党建成果。最终把党的工作实实在在融入和体现到影视内容中。

王灏向华谊兄弟传媒股份有限公司党委的成立表示祝贺，同时提出三点要求：

一是要深刻认识加强非公经济组织中党建工作的意义，以党建引领非公企业的发展方向；

二是要提升非公经济体党建工作实效，打造非公党建品牌；

三是要充分发挥非公经济党组织的作用，保证正确的领导方向，促进企业经济发展，推动内部优化，加强组织自身建设，团结凝聚职工群众，建设先进企业文化。