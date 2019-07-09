中国国家卫健委：调查核实“村医集体辞职”事件

中国河南省通许县朱砂镇36位村医集体辞职一事引发了社会对中国基层医疗状况的关注和讨论。

据中新社报道，中国国家卫生健康委员会（简称国家卫健委）新闻发言人宋树立今天（9日）就此事件表示，国家卫健委已注意到有关报道并且高度重视，要求河南省卫生健康委立即调查核实。

宋树立表示，无论问题出现在哪个环节，都要调查清楚立即整改。

据《中国青年报》的整理报道，7月5日有自媒体称通许县朱砂镇全体乡村医生集体辞职，并附上“辞职报告”。36位村医集体辞职的原因是，“工作压力越来越大，上级拨款越来越多，而到村医手里的钱却越来越少。工资发放不到位，上级层层克扣，导致村医现在生活困难。”

7月6日通许县政府发布通报表示，已约见有关当事人，并对此进行核实，并表示截至当时全县村医都在岗位。

当地政府回应后，该自媒体再次发文，指出朱砂镇的36名乡村医生集体辞职并非孤例，通许县大岗李乡的28名乡村医生也选择了集体辞职。

通许县政府在7月8日再次通报，对于“辞职报告”所反映的“报新农合要扣30%的报账款，5%的保证金”，“基本药物价格成倍加价”，“国家基本公共卫生服务工作年年加码，村医工作不堪重负”等问题都予以了直接否认，强调“问题不存在”。

澎湃新闻针对此事件发表社论称，"对于基层村医来说，财政补助下发的拖延，直接关乎他们的生计、职业的荣誉感。"

该社论表示，“‘36名村医集体辞职’，即便只是一种略带夸张的公共表达，其背后所反映的某种情绪很难说不是真实的”，希望社会能读出背后基层村医的诉求所在。