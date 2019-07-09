吴作栋：中美缺乏战略信任 小国可集体发出中道之声

中美之间战略信任出现赤字，新加坡荣誉国务资政吴作栋认为，其他国家无论是被无辜殃及或静观其变都不是理想状态，小国应在塑造国际秩序方面扮演积极作用，包括集体发出中道之声（voice of moderation）。

吴作栋今早在北京清华大学世界和平论坛的“地区安全”主题分论坛上演讲时提到，今年的世界和平论坛在中美战略信任出现赤字的背景下举行。一方面，美国公开将中国称作战略竞争对手和修正主义势力；另一方面，中国则指出中美贸易赤字的结构性原因，反驳美国的各种指责。

他认为，中美之间的对峙可能为其他国家带来两种局面：一、所谓“大象打架，小草遭殃” ，大国之间的冲突往往殃及无辜者；二、小国也可静观其变，选择被动地旁观事态发展再决定下一步行动。

吴作栋认为，上述这两种情况都不尽理想。他指出，较小的国家可以也应该在塑造国际秩序方面扮演独立和正面的作用，与世界大国接触并以朋友身份理解它们的地缘政治雄心、性情特质、力量和可靠性。

如此一来，小国可共同勾勒它们所希望看见的共同世界和未来：一个安全、有保障、和平的环境，无论大国小国，都能在一个由共识驱动和基于规则的多边体系中竞争与合作。

他说：“当足够多国家站在一起时，它们的声音可以和大象的吼叫声一样大，甚至更响亮。我把这把集体声音称为中道之声。”

吴作栋进一步解释，“中道之声” 不是一个集团或新组织，而是关心时局的国家、领袖、机构、媒体、企业和民众所发出的声音，他们都希望避免中美发生灾难性的冲突。

他形容，这把中道之声支持战略理性、和平稳定、增长与繁荣、以及相互依存、开放、包容、以规则为基础的国际秩序，“我们只有一起发声，世界大国才会注意我们。”

（记者是《联合早报》北京特派员）