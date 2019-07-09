《环时》社评：美台一旦玩过头 肯定要付出代价

美国国防部批准了总值约22亿美元（29亿新元）的对台军售案。中国大陆媒体《环球时报》今天（9日）发文回应时，奉劝美台“不能玩过头”，否则“肯定要付出代价”。

《环球时报》在题为《美对台军售，走过头就是台湾之危》的社评中指出，解决对台军售问题要依靠大陆自身的变量。文章指出，大陆军事力量越来越强大，使得台湾新购武器实际上丧失军事意义，台湾的那点军费使其不可能通过购买武器维持两岸军事平衡。

文章提到，华盛顿非常清楚，军售对维系两岸军事平衡早已毫无意义，美国的政策焦点早已从“保卫台湾安全”转到了与中国博弈的其他方向。

文章也指出，台湾的安全在于处理好两岸关系，从根本上避免走向与大陆的军事对抗。

全文如下：

美国国防部星期一说，美国已经批准总值大约22亿美元的对台新军售案，具体项目包括对台出售108辆M1A2T艾布拉姆斯坦克和250枚毒刺便携式防空导弹。美国媒体在报道这一军售时普遍提到，它是在中美贸易战仍在进行的大背景中出台实施的。

这是特朗普政府两年多时间里的第四次对台军售，与以往历届政府的对台军售相比，22亿美元的军售总额说大不大、说小不小，但与特朗普政府的前三次对台军售相比，这一额度则是最大的。这届美国政府的对台军售有逐渐升级的趋势。

美国对台军售曾受到1982年《八一七公报》的强有力限制，该公报规定美国逐渐减少对台军售，直至最终解决。但美国后来背弃了这项承诺，老布什政府和之后的美国政府都有大规模和较大规模对台军售，它们与中美关系的跌宕起伏形成了相互刺激。

现在看来，解决对台军售问题要依靠大陆自身的变量。一是大陆军事力量越来越强大，使得台湾新购武器实际上丧失军事意义，台湾的那点军费使其不可能通过购买武器维持两岸军事平衡。二是大陆国力的增强使得我们有更多手段压制外部的对台军售，过去法国、荷兰等都有对台军售，现在只剩下美国。

美国对台军售有几重目的：赚钱，以此维系美国的对台影响，打军售牌牵制中国大陆。华盛顿非常清楚，军售对维系两岸军事平衡早已毫无意义，但这仍是其对应《与台湾关系法》堂而皇之的说辞，美方的政策焦点早已从“保卫台湾安全”转到了与中国博弈的其他方向。

对台湾当局来说，拉住美国是其维系现有两岸政策的基础。他们更清楚，解放军已经建立起对台军的压倒性优势，今天如果下决心解放台湾，比当年解放北平还要容易。增购美国军备已经失去了物理意义，但台北要的是心理效应，要的是以此宣示台美关系的紧密，把台湾军费割一大块给美国军火商，形同向美国磕头，交保护费。

美国对台军售成为中美关系的一项长期麻烦，但由于上述原因，这项麻烦的烈度实际是逐渐弱化的。大陆拥有了对台海局势更多的主导权，我们一直保持克制，但实际上有了拍案而起断然改变台海地区游戏规则的能力，我们没有使用它，但它会潜移默化地发生作用。

美台是不能玩过头的，一旦玩过头，肯定要付出代价。我们不妨做一个大胆的假设：如果有一天美台之间做出大陆决不接受的军售，大陆宣布如果那些装备上岛，我们将坚决摧毁它们，届时将会发生什么？

我们绝对相信，届时率先退缩的会是台湾当局。因为如果中国大陆和美国都能经历得起一场台海冲突的话，那场冲突将是台湾的不可承受之重。所以为了不将自己逼入那样的极端，台湾当局首先要悠着点。

台湾的安全在于处理好两岸关系，从根本上避免走向与大陆的军事对抗。只要台当局不朝着“台独”的方向瞎折腾，它是完全可以做到的。而一旦朝着“台独”方向铤而走险，搞“以武拒统”，无论它抱谁的粗腿，都没有用。大陆一直坚持和平统一政策，台湾当局最该做的就是不要逼大陆放弃这一政策。

民进党街头闹事出身，相信在市井折腾的那一套，缺大局观、战略观。他们割断历史，因此对社稷兴亡的规律也认知模糊。希望他们不犯最终断送自己的颠覆性错误，必须在此指出，他们离那种错误只剩一步之遥。