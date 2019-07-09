科创板出现首例申请材料撤单

科创板出现首家撤回申请材料的公司。上交所昨晚（8日）公告，上交所对北京木瓜移动科技股份有限公司（简称木瓜移动）及其保荐人提出的撤回发行上市申请进行了审核。按照相关规则规定，现同意其申请，依法决定终止其科创板发行上市审核。

据上海网信网站的消息，招股书显示，木瓜移动是一家依靠自主研发技术进行大数据处理分析公司，主要利用全球大数据资源和大数据处理分析技术为国内企业提供海外营销服务，但市场对该公司质疑较多。上交所审核中心在两轮审核问询中，对四大问题进行重点关注，包括公司的核心技术，业务实质与业务模式，对其持续经营能力可能产生重大影响的风险因素，相关重要信息披露的充分性、一致性、可理解性。虽然公司对问询进行了回复，但7月4日，公司及保荐人提交了撤回发行上市申请。上交所表示，这是申报企业的自主判断和正常行为，上交所予以尊重。

上交所也表示，发行上市申请文件一经受理，审核问询回复内容一经披露，对发行人及相关机构即产生法律约束力，信息披露文件应当真实、准确、完整的法律责任不因终止审核减免。如终止审核前，发行人信息披露和中介机构执业已存违规问题，上交所将按有关规定处理。