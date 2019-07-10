大陆要求撤销对台军售 美官员：依法协助台维持自卫能力

针对中国大陆要求美国立即撤销对台湾军售计划，美国国务院发言人欧塔加斯昨天说，对台军售是遵守《台湾关系法》，法律要求美国协助台湾维持自卫能力。大陆外交部发言人耿爽则要求美国“立即撤销”对台军售计划。

据联合新闻网报道，欧塔加斯（Morgan Ortagus）当地时间9日在国务院举行记者会，她被问及新一批对台军售案时说，关于对台军售方面，是为促进台海两岸与区域的和平与稳定，符合美国利益。

欧塔加斯说，国务院知会国会对台军售案，只是遵守《台湾关系法》，该法要求美国协助台湾维持其自卫能力，但美国的“一中政策”仍然一样，并没有新的政策。

在台湾总统蔡英文即将过境访问美国的前夕，先前盛传因中美贸易谈判而被搁置的一项美国对台军售案，昨天已获特朗普政府批准。消息虽得到民进党政府的肯定，却也引来北京的强烈不满。

中国大陆外交部发言人耿爽昨天在例行记者会上说，美方已严重违反“一个中国”原则和中美三个联合公报的规定，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。“中方对此表示强烈不满和坚决反对，已经就此向美方提出了严正交涉。”他也呼吁美国“立即撤销”上述对台军售计划，停止美台军事联系。