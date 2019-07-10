美商务部：华为仍在黑名单 将放松禁令

（早报讯）美国商务部长罗斯表示，中国电信巨头华为仍在黑名单上，但该部将允许美国公司在不危及国家安全的情况下向华为销售产品。但关于哪些产品将通过审查等关键问题仍然存疑。

美国之音报道，美国总统特朗普上月在日本举行的二十国集团峰会上宣布，如果不涉及国家安全，美国公司将被允许向华为出售设备。今年5月，美国商务部以国家安全为由将华为列入“实体名单”。美国公司在没有许可证的情况下，不可以将产品和技术出售给华为。

罗斯周二（9日）在一个活动上证实将有条件放松对华为的禁令。他说:“为了执行两周前总统在G20峰会上的指示，商务部将在不威胁美国国家安全的情况下发放许可证。”

不过，罗斯指出，华为将继续留在“实体名单”上，这意味着美国公司申请许可证可能被拒绝。新政策也不会改变需要申请许可证的项目范围。

据报道，美国半导体行业正大力游说美国政府，要求允许向华为出售非敏感产品，理由是全面禁令将损害美国公司的利益。

在华为被列入“实体名单”后不久，商务部签发了临时通用许可证，允许该公司购买维护现有网络的设备，并为现有华为手机提供软件更新。许可证将于8月19日过期，但存有延期的可能。