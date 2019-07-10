中国成功研制世界最大火箭分离气囊

中国航天科技集团一院总体设计部三室完成了“超长大口径高耐压气囊预验收试验”，标志着世界最大、耐压最强的火箭分离气囊研制成功。

据《科技日报》昨天（9日）报道，分离气囊是用于运载火箭整流罩纵向分离的火工品。该项目研制负责人胡振兴介绍，分离气囊就像一根细长的腰带，系在两个整流罩半罩中间。气囊呈管状，内装火工品，在火箭飞行过程中，气囊是扁的，被两个整流罩半罩紧紧压合；在执行整流罩分离动作时，内部火工品爆炸使气囊鼓起来，撑开两个整流罩半罩的连接结构，达到分离整流罩、释放出卫星的目的。

新研制的分离气囊与当前运载火箭应用的气囊相比，长度提高了五倍，口径增长了两倍，耐压压力提升了三倍。据了解，未来重型运载火箭整流罩尺寸大、质量重，两个整流罩半罩合起来之后，中间的分离气囊需提供很大的压力、扛得住两个巨大整流罩的分离力。所以该气囊尺寸要大，能环绕住重型运载火箭整流罩的“腰”；又要足够结实，扛得住两个巨大整流罩的压力和火工品爆炸的冲击力。

胡振兴说，要做到这两点，该气囊需要突破两大技术瓶颈：一是大口径超长气囊的稳定制备技术。气囊的编织规模很大，硫化复合过程中极易出现缺陷。为此研制人员通过材质较软的弹簧管，分散及平衡编织过程中的牵引力，保障编织物的稳定性，最大程度地保障超长气囊的无损复合。

二是耐高压气囊的选材与编织技术。大尺寸气囊必须具有强大的耐压能力。为解决整流罩分离时出现的燃气泄露现象，研制人员深入调研国内外高强纤维材料和内衬材料，筛选出满足指标要求的产品，突破了耐高压气囊选材和编织技术。其相当于一张A4纸大小的分离气囊能承受20辆两吨重汽车的压力。