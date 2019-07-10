刘强东性侵案9月11日第一次听证

一名认证为“美国明尼苏达大学职业法律博士”王瑞恩的用户昨天（9日）在网上发布消息称，刘静瑶（音译：Liu Jingyao）诉刘强东的民事案件将于9月11日开庭进行一次听证，

商业资讯平台“市界”查阅明尼苏达法院案件记录后，确实发现Liu Jingyao诉刘强东将于当地时间9月11日上午8时15分举行听证，除此之外，案件记录并无透露更多信息。

据了解，该听证是刘静瑶4月起诉刘强东的后续。

2018年8月31日，刘强东因涉嫌性侵被美国警方拘捕，第二天被释放后，随即回到国内。涉案女大学生告诉媒体，与刘强东发生关系并非情愿，而刘强东方面则称双方系自愿发生关系。12月，美国明尼苏达检方宣布不起诉刘强东，刘强东发布道歉信。

就当外界以为刘强东性侵就此终结时，2019年4月，涉案女大学生刘静瑶向法院提起了对刘强东的民事诉讼，提出包括意图伤害和殴打、非法限制自由、性侵等六项指控，京东由于负担了刘强东在美国期间的车辆和费用，也成为连带被告。此后，有身份不明人士陆续在网上发布案发时的监控视频，案件“剧情”反复反转。

距离刘静瑶诉刘强东案听证还有两个月时间，截至目前，刘强东及其律师团队暂未对这一消息发表任何回应。