南宁警方破特大传销案 543人被抓

广西南宁市昨天（9日）开展打击传销攻坚行动，出动各类执法工作人员2000多人，对440个传销窝点开展打击和清查整治，破获两起特大传销专案，共抓获传销人员543人（其中传销老总级骨干人员87人），冻结涉案资金2165万元人民币（428万新币），查封嫌疑人名下房产、车位共314套。

据中新社报道，办案民警介绍，此次代号名为“烈焰二号”的行动分为两个阶段，第一阶段行动于当日凌晨4点启动，主要对“19.327”和“19.603”传销专案进行收网打击，对老总级别和骨干人员实施集中收网抓捕和开展行政、刑事取证。

经查，上述两起专案均是以“纯资本运作”“连锁销售”为名的拉人头式聚集型传销，人员大都来自山西、陕西、山东、河南、四川、新疆等省，共涉及2400余人。

行动第二阶段于当日凌晨6时启动，警方重点对下线人员落脚点开展清查，并搜捕漏网传销骨干人员，同时，有针对性的开展清查整治行动。

行动中，警方对查获的传销人员居住出租屋进行搜查取证后，统一进行处置，对达到刑事打击标准的由公安机关依法刑事拘留；未达到刑事打击标准的，移交市场监管部门进行行政处罚，并由打传队教育遣返。同时，对出租屋采取查封措施，并将依法对出租屋主进行处罚。

南宁警方表示，当前，南宁传销违法犯罪份子主要打着“北部湾开发”、“连锁经营”等名义开展活动，一般在亲朋好友之间发展下线，骗进组织后，歪曲国家政策和南宁市发展规划，进行洗脑授课。

南宁警方还表示，下一步，将持续开展打传“烈焰”系列行动，同时将出租屋处罚、传销人员行政处罚等举措落到实处，持续深化巩固“无传销小区”“无传销社区”的创建工作，铲除传销组织滋生的土壤。