中国6月CPI和PPI数据环比下降

中国国家统计局今天发布了2019年6月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。CPI同比上升2.7%，符预期，而PPI同比无增长，为全年最差兼逊预期，市场预期为增长0.2%。两个数据环比有所下降。

据央视网与《明报》的报道，中国国家统计局城市司处长董雅秀对最新数据进行了解读：

一、CPI环比略有下降，同比涨幅与上月相同

从环比看，CPI由上月持平转为下降0.1%。其中，食品价格下降0.3%，影响CPI下降约0.06个百分点；非食品价格下降0.1%，影响CPI下降约0.05个百分点。

从同比看，CPI 上涨2.7%，涨幅与上月相同。其中，食品价格上涨8.3%，影响CPI上涨约1.58个百分点；非食品价格上涨1.4%，影响CPI上涨约1.10个百分点。

二、PPI环比由涨转降，同比由涨转平

从环比看，PPI由上月上涨0.2%转为下降0.3%。其中，生产资料价格由上月上涨0.2%转为下降0.4%，生活资料价格由上月上涨0.1%转为持平。从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有18个，比上月减少3个；下降的17个，增加6个；持平的5个，减少3个。

从同比看，PPI由上月上涨0.6%转为持平。其中，生产资料价格由上月上涨0.6%转为下降0.3%；生活资料价格上涨0.9%，涨幅与上月相同。在主要行业中，涨幅回落的有煤炭开采和洗选业，上涨3.4%，比上月回落0.4个百分点；非金属矿物制品业，上涨2.5%，回落0.6个百分点。由涨转降的有石油、煤炭及其他燃料加工业，下降1.9%；石油和天然气开采业，下降1.8%；黑色金属冶炼和压延加工业，下降0.5%。