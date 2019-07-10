“20年后打老师”案宣判 打人男子判一年半

备受关注的“20年后拦路打老师案”今天（10日）宣判，河南省栾川县法院一审判决：被告人常仁尧犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年半。据中国央视报道，常仁尧当庭表示上诉。

据澎湃新闻报道，常仁尧妻子洪欢今天表示，不认可判决结果，将继续上诉，并称“要状告被打教师”。

法院审理查明，2018年7月的一天下午，被告人常仁尧驾车与同村的潘某某一起外出时，在栾川县栾川乡双堂村省道S328-19里程碑附近, 遇见曾担任过其初二班主任的张某某骑电动车经过。常仁尧事后供称其看到该人疑似张某某，想起上学时因违反学校纪律曾被张某某体罚，心生恼怒，遂将手机交给潘某某，要求为其录制视频。接着，常仁尧到公路上拦下张某某，确认后即予以呵斥、辱骂，并连扇四个耳光，又朝张某某面部猛击一拳。之后，常仁尧强令张某某将电动车停靠至公路旁，继续进行辱骂、呵斥，又先后朝张某某胸、腹部击打两拳，并将张某某的电动车踹翻，致使电动车损坏，引起二十余人围观。

事后，常仁尧将所录制视频传播给初中同学观看、炫耀，造成该视频在多个微信群和朋友圈传播扩散，被众多媒体平台连续报道，引发社会舆论广泛关注。后常仁尧又在“常氏宗亲”微信群再次发布视频，仍声称自己的行为没错，即使打老师不对，张某某也有百分之五十的责任等。随着该视频在微信等媒体平台的传播，相关事件再次引发社会舆论关注。严重影响了张某某正常的工作、生活及其家庭安宁，造成了恶劣的社会影响。

法院认为，被告人常仁尧为发泄情绪、逞强耍横，借故生非，在交通要道拦截、辱骂、随意殴打老师张某某，并同步录制视频进行传播，引发现场多人围观和社会舆论广泛关注，严重影响张某某及其家人的工作、生活，破坏社会道德准则和公序良俗，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。鉴于常仁尧有自首情节，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。根据常仁尧犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，作出上述判决。