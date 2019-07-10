港教育局长不认同青年出问题 吁理性表达关心社会

对于中国全国政协副主席董建华表示，通识教育完全失败是导致年轻人出问题的主因，香港教育局局长杨润雄今天（10日）回应指，不认为青年人出了问题，虽然近月的社会活动有很多年轻人参与，但大部分都是和平理性的，青年人关心社会，希望他们透过理性方法表达。

据香港星岛日报网报道，杨润雄表示，尊重董建华对通识科的意见，一直关心通识科的课程设计或实施，是否会出现问题，以致无法达到原意，教育局正就学校课程检讨进行公众谘询，会乐意聆听不同意见。

对于身兼中学通识科教师的考评局通识教育科科目委员会主席赖得钟，早前在面簿（facebook）发表“仇警”言论，杨润雄不认为这是一个政治表达，认为赖得钟的言论有咒骂成份 ，个人不赞成相关言论，很高兴赖得钟已经道歉，就此事局方收到很多投诉，会按一贯程序跟进。他认为教师可持有政治看法，但不能把个人想法在课堂上灌输给学生。

杨润雄承认，政府在逃犯条例修例工作有不足的地方，行政长官已公开致歉，希望社会接受，政府不断释出善意，希望与各界包括学生沟通和对话。整个政府未来都会思考，如何在沟通、搜集意见和明白社会要求方面下工夫，并强调不接受学校罢课，校方不应将学生作为政治活动的筹码。