中国大疆无人机科技 通过美内政部审核

总部位于深圳的全球最大无人机制造商大疆创新（DJI）9日宣布，两款新型产品的高安全无人机科技已通过美国内政部审核。在15个月的测试期间，美方未发现大疆创新的无人机将资讯外传。

据《南华早报》报道，大疆创新表示，其供应给政府使用的高安全性无人机已获美国内政部批准。美内政部负责评估和审核无人机技术广泛使用的申请。

中国科技公司近期处在遭到各界怀疑和限制的氛围中，因此这项赢得美国政府审核的案例实属罕见。

美国有线电视新闻网（CNN）今年5月报道，美国土安全部向产业界示警，力促美国企业“应了解其无人机资讯是否被供应商或第三方储存。”

该警告并未具体点出是哪家中国无人机制造商，但外界皆将目光投向大疆创新。研究机构Skylogic Research那时估计，占北美无人机市场近八成的大疆可能被美国封杀。

针对美方核准大疆创新的无人机科技，乔治城大学外交学院安全和新兴技术中心的访问研究员拉斯凯（Lorand Laskai）表示，真正问题是这些举动能否承受美中之间日益增长的不信任，大疆创新不可能消除美国政府对该公司无人机的所有担忧，特别是涉及硬体具有“后门”风险，以及潜在的供应链攻击。

为了解决美国对数据外泄的疑虑，大疆创新上月底宣布，将把部分生产线转移到美国加州。