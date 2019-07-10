2025年前中国还将发射近百颗卫星

中国国家航天局国际合作司副司长余琦昨天（9日）透露，目前中国各类在轨卫星超过200颗，2025年之前还将发射近百颗卫星。

据《人民日报》报道，余琦在第八届全球地理信息开发者大会上表示，发展太空经济已经成为世界航天发展的大势所趋，近年来随着空间技术的突破和产业经济的提升，中国已经具备加快推进太空经济发展的基础和良好环境。

截至目前，中国长征系列运载火箭已实施307次发射任务，将400多颗航天器送入太空。2018年是中国航天发展进程的关键之年。去年中国航天发射活动创下历史新高，全年共计执行39次发射任务，占全球总数的三分之一以上，发射次数居世界第一。

此外，去年中国还成功发射嫦娥四号月球探测器，该科学探测任务由多个国家和组织共同参与。余琦说：“这表明中国的航天技术正在逐步走向成熟，应用领域也在不断扩展，对国民经济的发展发挥了良好的带动作用。”

余琦表示，自2010年高分辨率对地观测系统重大技术专项启动至今，9年来高分卫星的相关数据不断丰富。高空间分辨率、高时间分辨率、高光谱分辨率的高分数据体系已经基本形成。高分卫星与其他民用卫星、遥感数据相配合，为遥感的应用奠定了坚实的基础。目前卫星数据已经广泛应用于20多个行业、30个省域，在国土、环保、林业、农业、测绘等领域应用中发挥重要的作用。

余琦还透露，今年是实现高分专项“十三五”目标承前启后的关键一年，年底高分7号卫星即将发射，将全部完成高分天际系统的建设任务。高分专项的建设重点也将转向应用体系的建设。