安徽原环保厅副厅长殷福才一审获刑八年

安徽省宿州市中级人民法院今天（10日）对该省原环保厅副厅长殷福才受贿、贪污案一审公开宣判。被告人殷福才犯受贿罪，判处有期徒刑6年6个月，并处罚金人民币30万元（6万新元）；犯贪污罪，判处有期徒刑3年3个月，并处罚金人民币20万元，决定执行有期徒刑8年，并处罚金人民币50万元。对扣押在案的违法所得予以追缴，上缴国库。

据中新社报道，法院审理查明，2000年至2017年，殷福才在担任安徽省环保局国际合作处副处长、处长，安徽省环科所所长、安徽省环科院院长，安徽省环保局副局长、安徽省环保厅副厅长期间，利用职务上的便利和本人职权或地位形成的便利条件，为他人在项目承接、业务发展、公司上市、职务晋升等事项上提供帮助，收受他人现金、购物卡等财物，折合人民币共计2228977.7元。

2004年至2012年，殷福才利用职务便利，通过编造虚假资金发放方案、安排财务人员虚报冒领等方式，侵吞公款共计428539.5元。

法院认为，殷福才身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，利用职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额巨大；利用职务之便，侵吞公款，数额巨大，其行为分别构成受贿罪、贪污罪。其中殷福才收受他人公司干股20万元系未遂。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。殷福才犯数罪，应数罪并罚。殷福才在提起公诉前能如实供述自己的罪行，真诚悔罪，积极退缴全部赃款，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。综合考虑殷福才犯罪事实、性质、情节，以及认罪态度等，经审判委员会讨论决定，作出上述判决。