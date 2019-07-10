《环时》社评：莫让外部势力插手成为香港的溃疡

香港社会出现大规模反对修订《逃犯条例》的抗争运动已经一个月。中国官媒《环球时报》今天发表社评称，香港社会有能力履行基本法赋予他们的高度自治，中国有能力落实“一国两制”，解决这一过程中出现的问题。

《环球时报》在题为《莫让外部势力插手成为香港的溃疡》的社评中说，当华盛顿已经将北京视为战略竞争对手，把向中国施压当作最突出对华战略考量的时候，允许它插手香港事务，“它能把香港的福祉当回事放在心上吗？”“它能不为了掣肘北京而肆意折腾香港吗？”

香港特首林郑月娥昨天终于首次表明修例已“寿终正寝”，并表示愿意与学生代表公开对话，以及全面改革政府的咨询模式。

社评还称，修例是香港特区政府发起的，撤销修例也是特区政府的决定。因为这更多是香港内部事务，北京没有对事态的发展进行干预。“这充分显示了北京对基本法的尊重”。华盛顿、伦敦作为外人，更要尊重香港基本法，尊重“港人治港”的权利和中央对香港的管治权。

社评最后强调，失败的修例已经翻篇，让历史去发现、总结这当中复杂的线索和涵义吧。但愿香港绝大多数人能够迅速冷静下来，回归这座城市的常态，走出过热的政治，让经济和民生重新回到焦点位置。“尤其要防止极端反对派与美国等西方势力的勾结变成香港政治的溃疡，那对香港的未来将贻害无穷”。

以下为社评全文：

美国国务卿蓬佩奥前天（8日）会晤了持激进立场的香港壹传媒创办人黎智英，并与其讨论了“港府修订《逃犯条例》及香港自治”等。这被广泛看成是美方极其罕见的举动，也被认为是美方干涉香港事务的升级表现。

大约同一时间，香港热衷参与政治对抗的歌手何韵诗在联合国人权理事会获得了发言的机会，她对“一国两制”进行了恶毒抹黑，并荒诞地要求人权理事会将中国“除名”。西方媒体对此大加报道。

香港社会有能力履行基本法赋予他们的高度自治，中国有能力落实“一国两制”，解决这一过程中出现的问题。谁给了美国监督中国内地和香港“一国两制”的权力？当华盛顿已经将北京视为战略竞争对手，把向中国施压当作最突出对华战略考量的时候，允许它插手香港事务，它能把香港的福祉当回事放在心上吗？它能不为了掣肘北京而肆意折腾香港吗？

香港极端反对派拉外部势力搞挟洋自重，同样在基本法里找不到任何依据。准确说，这就是卖港卖国行为，是对香港回归祖国的背叛，是试图开启外国势力干预香港事务的恶例，历史决不会给这样的操作留下空间。

特首林郑月娥9日宣布修例已经“完全失败”，新的《逃犯条例》草案“已经死亡”。她还说，失败的原因是因为特区政府对社会脉搏掌握得不够，政治敏感度有偏差。我们姑且不对这一失败做价值判断，但这一结果无疑是香港另一种政治制度逻辑的反映，它充分证明“一国两制”的确在发挥作用，香港的高度自治切实有效。

“一国两制”是以中央和全中国对香港的真诚善意为基础的，它的产生与实施都有坚定的宪制基础和坚强的政治意志保障。它不是为了对立而设置的。极端反对派挟洋自重和外国势力的介入本质上是对中国宪制的干扰，也是对中国主权政治意志的挑战。从宏观和长远看，这是要把香港变成中美以及中西各种博弈的焦点，将严重损害香港的繁荣，也是中国的主权所不能容忍的。

香港民众一定要清晰认识外部力量搅动香港局势所带来的战略风险，大家决不能允许一些人把美国的对华敌意作为平衡“一国”的杠杆带入到香港事务中来，用它来强化“两制”。中美是大博弈，不能排除未来有惊涛骇浪出现，让香港当承接风浪的一只小船将会危险重重。

修例是香港特区政府发起的，撤销修例也是特区政府的决定。因为这更多是香港内部事务，北京没有对事态的发展进行干预。这充分显示了北京对基本法的尊重。华盛顿、伦敦作为外人，更要尊重香港基本法，尊重“港人治港”的权利和中央对香港的管治权。

事实上无论华盛顿还是伦敦都不能真正影响香港的命运，他们是在搅局，骗取香港一些人的信任，以此在香港事务中制造向中国发难的杠杆。如果他们因此把香港搅乱，以致毁掉这座城市作为国际金融中心的繁荣，他们才不会心疼。他们既目的险恶，又心狠手毒。

失败的修例已经翻篇，让历史去发现、总结这当中复杂的线索和涵义吧。但愿香港绝大多数人能够迅速冷静下来，回归这座城市的常态，走出过热的政治，让经济和民生重新回到焦点位置。尤其要防止极端反对派与美国等西方势力的勾结变成香港政治的溃疡，那对香港的未来将贻害无穷。